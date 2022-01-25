Переработка расширений для Chrome (js, html, css)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки609 просмотров
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Добрый день, есть задача по рефакторингу расширения для хрома. Как именно рефакторить - дам инструкцию, с примерами, там все просто, если знаете js.

Требования:

1. Знать js

2. Быть на связи

По условиям:

1. Работа через трекер hubstaff

2. Коммуникация в телеграм

3. Оплата за каждое расширение на основе затреканных часов

В отклике укажите:

1. Ставку в час

2. Часовой пояс

3. Юзернейм в телеграме

HTMLCSS
2 года назад
Devsit
Сергей 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв