Переработка расширений для Chrome (js, html, css)

Добрый день, есть задача по рефакторингу расширения для хрома. Как именно рефакторить - дам инструкцию, с примерами, там все просто, если знаете js.

Требования:

1. Знать js

2. Быть на связи

По условиям:

1. Работа через трекер hubstaff

2. Коммуникация в телеграм

3. Оплата за каждое расширение на основе затреканных часов

В отклике укажите:

1. Ставку в час

2. Часовой пояс

3. Юзернейм в телеграме