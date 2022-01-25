Переработка расширений для Chrome (js, html, css)

Срочно нужен специалист PHP с ОТЛИЧНЕЙШИМ знанием sql. Для решения задач по самописной crm ( у crm функционал ведения договоров аренды/рассрочки объектов недвижимости) CRM написана на чистом php, без фреймворков. Задачи довольно разные, в основном по добавлению функционала ...
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Добрый день, есть задача по рефакторингу расширения для хрома. Как именно рефакторить - дам инструкцию, с примерами, там все просто, если знаете js.
Требования:
1. Знать js
2. Быть на связи
По условиям:
1. Работа через трекер hubstaff
2. Коммуникация в телеграм
3. Оплата за каждое расширение на основе затреканных часов
В отклике укажите:
1. Ставку в час
2. Часовой пояс
3. Юзернейм в телеграме
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