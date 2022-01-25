Срочно нужен middle php + sql спец для обслуживания CRM

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок687 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужен специалист PHP с ОТЛИЧНЕЙШИМ знанием sql. Для решения задач по самописной crm ( у crm функционал ведения договоров аренды/рассрочки объектов недвижимости) CRM написана на чистом php, без фреймворков. Задачи довольно разные, в основном по добавлению функционала и исправлению текущего. подробности по текущим задачам отправлю в личку. Отвечаю сразу, пишите. 

PHP
2 года назад
guest_1614742126485
3 года в сервисе
Был
год назад