Срочно нужен middle php + sql спец для обслуживания CRM

Мы — Carely, запускаем и развиваем косметические бренды в России. У нас уже успешно запущено 5 брендов, которые продаются на всех маркетплейсах России. Несколько месяцев назад мы успешно запустили MVP-версию продукта «Программа лояльности от Carely». Это ...