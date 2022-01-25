Интеграция верстки на Laravel.

Нужно управлять закладками (web links), примерно как вот на [url=https://papaly.com/]этом[/url] сервисе (там есть демо-режим без регистрации). Кроме шаринга между людьми и всяких ссылок на соц.сети. Просто добавлять/удалять/изменять элементы в иерархии панель-категория-закладка. Выглядеть должно так же красиво ...