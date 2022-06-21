Настроить Asterisk сервер для взаимодействия по Websocket. Те суть такая - есть приложение на android которое использует библиотеку https://github.com/flutter-webrtc/dart-sip-ua которая подключается к sip серверу по websocket. Сейчас есть только freePBX 16, Asterisk 18.14.0 и все ...