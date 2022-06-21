Нужно создать 1 подключение маршрутизацию из двух внутренних номеров, чтобы входящие и исходящие работали и по входящим звонкам из вне посылалось письмо на почту или предоставить api по которому можно проверять список входящих звонков.
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- AsteriskFreePBXСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт18 дней назад
Добрый день! Есть сервер с Asterkiks Free Pbx. Клиенты не слышат друг друга после 15 мин разговора. Звонки с длительностью менее 15 мин не имеют никаких проблем. Нужно диагностировать проблему и если это ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Нужно настроить в Asterisk (FreePBX) SIP Trunk от Укртелеком. Данные для подключения естьСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Потребується налаштувати OneBox CRM до робочого стану, а саме: [list=1][*]Налаштувати бізнес-процеси в кількості 8шт. [*]Налаштувати роботу з контактами, а саме: а) Завантажити базу клієнтів. б) Інтерфейс картки контакту: - Налаштувати інтерфейс для картки співробітника. - Прибрати ...FreePBXНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Есть АТС на asterisk 18 + freePBX нужен скрипт (скрипт и диалплан) который позволит входящий звонок распознать средствами Яндекс SpeechKit по следующей схеме: - звонок поступает на АТС - проигрывается аудиоприветствие, в котором в конце спрашивают. Если хотите ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $20
Настроить Asterisk сервер для взаимодействия по Websocket. Те суть такая - есть приложение на android которое использует библиотеку https://github.com/flutter-webrtc/dart-sip-ua которая подключается к sip серверу по websocket. Сейчас есть только freePBX 16, Asterisk 18.14.0 и все ...Закрыт10 месяцев назад
- $25
Есть 2 задачи для системного администратора: 1) Установить SSL сертификат на UBUNTU сервер и привязать к сайту чтобы открывалось на https. Сервер на godaddy (инструкция тут: https://in.godaddy.com/help/manually-install-an-ssl-certificate-on-my-apache-server-ubuntu-32078 ) , доступы имеются 2) Настроить Asterisk сервер для взаимодействия ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Наша Asterisks FreePBX начала возвращать следующую ошибку: FATAL ERRORDB Error: connect failedTrace Back/var/www/html/admin/libraries/db_connect.php:71 die_freepbx() [0]: DB Error: connect failed /var/www/html/admin/bootstrap.php:85 require_once() [0]: /var/www/html/admin/libraries/db_connect.php /etc/freepbx.conf:9 require_once() [0]: /var/www/html/admin/bootstrap.php /var/www/html/admin/config.php:99 include_once() [0]: /etc/freepbx.conf Мы ищем системного администратора для ...HTMLFreePBXСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $30
Нашей компании нужно настроить freepbx Установлена последняя версия freepbx нужно настроить все правильно проблема заключаеться не работает Voice с обоих сторонFreePBXСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
1. На сервере телефонии freepbx поступают входящие вызовы(транки), которые мы отправляем в Extension на freepbx через который вызовы попадают в битрикс. Нужно сделать чтобы для этого extension пробрасывались заголовки diversion, чтобы Битрикс знал, на какой номер ...БитриксFreePBXСистемное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Имеется сервер телефонии Asterisk+Freepbx на базе Sangoma. Нужно подключить телефонию к CRM Bitrix через Rest API. Примеры интересующих подключений: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F518450%2F]https://habr.com/ru/post/518450/[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FCrezZ%2Fbitrix24-freepbx-php]https://github.com/CrezZ/bitrix24-freepbx-php[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F349316%2F]https://habr.com/ru/post/349316/[/url] Не рассматриваю коннекторыПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо разработать Dashboard, который будет собирать информацию с freepbx. Это ip-телефония. Данные которые должны быть: кол-во звонков, кол-во минут, билинг, и многое другое. При личном общении опишу детальнееFreePBXВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
необходимо сконфигурировать GOIP1 и Asterisk(freepbx) для приема и совершения исходящих звонков, шлюз заведен в сеть, доступ есть из вебки, сервер телефонии предварительно настроен для работы, доступ есть по веб.Закрыт2 года назад
Приветствую! Раньше была интеграция 1с (обычные формы) и астериск 11, сейчас изменилась атс на freebpx 15. На данный момент 1С подключается к АТС по ами, но не слушает события и не создает звонок... Могу предположить ...1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Все работало отлично. Сейчас появилась ошибка при входящем и исходящем занято на любую сим , шлюз openvox. Пишет что шлюз не подключен к АТС... но шлюз в сети, все ок. Делал бекап АТС до вчерашнего состояния, ...FreePBXЗакрыт2 года назад
Требуется системный администратор для работы со связкой Freepbx+Asterisk на сервере с Ubuntu 20.04. Подробности кандидатам.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
https://dropmefiles.com/AVMN7 - видео ТЗ задачи нужен виджет обратного звонка для freepbx 15, asterisk 16, по аналогии с phonet или бинотел. При заполнении формы отправляется заявка на группу менеджеров, при поднятии трубки звонит клиенту. В нерабочее время ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно настроить в Asterisk (FreePBX) SIP Trunk от Укртелеком. Услуга предоставляется оператором без аутентификации по нашему статическому IP адресу.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно разработать виджет интеграции амосрм и freepbxFreePBXВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно сделать интеграцию Asterisk freepbx с amocrm: передача лога звонков, записей разговоров с атс на срм.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад