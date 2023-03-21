Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Краткое описание технического задания для создания сайта видеотрансляций по принципу мультикаст вещания с нативно интегрированной донат системой. Функциональные требования: 1 Регистрация и аутентификация пользователей. 2 Реализовать функционал пополнения баланса аккаунта и вывода средств с помощью предложенных платёжных сервисов. 3 ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $4000
Ищу разработчика только с опытом работы с WebRTC протоколом Необходимо создать стриминговую платформу, позволяющую стримить видео трансляции с настольного ПК напрямую на сайт. Желательно "под ключ". 1) Обязательная часть Создать функционал (приложение под ...WebRTCПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Доброго дня, є сайт, [url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Favtocall.elephpant.pp.ua%2F]https://avtocall.elephpant.pp.ua/[/url]логін ZkTnliKKRGпароль 0kehhY1CpuСайт розробляється для дзвінків, з браузера. Для цього буде інтеграція з бінотелом через SIP (цю частину роботи буде робити інший програміст). Далі через вебхук на сайт з дзвінками потрапляють номери з ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Предварительное ТЗ Необходимо реализовать портал по продаже видео онлайн трансляций желательно "под ключ". Своего рода сильно упрощенная версия Дискорд. Дизайн, верстка не обязательны, но желательны. Сделать web интерфейс, позволяющий пользователю выбирать из списка и просматривать лайв трансляции. Создать ...WebRTCВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Обзор проекта: Разработка онлайн видео-чат платформы, аналогичной Chatroulette, с быстрым соединением пользователей и интеграцией с Hive AI для классификации/модерации контента. Приложение должно быть разработано с использованием современных технологий и быть готовым к масштабированию и монетизации. Основные ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Помочь разработчику подключиться к sip server asterisk, донастроить Asterisk сервер для взаимодействия по Websocket. Те суть такая - мы разрабатываем приложение на android которое использует библиотеку https://github.com/flutter-webrtc/dart-sip-ua которая подключается к sip серверу по websocket. У ...Закрыт8 месяцев назад
В flutter приложение необходимо добавить функции SIP звонков: инициация/прием вызова, прекращение вызова, отправка команд набора цифр в процессе звонка (DTMF) по SIP с поддержкой видеовызова по протоколу SIP. Тестовые аккаунты есть. Функциональность: 1) добавить конфигурацию SIP абонента ...Закрыт8 месяцев назад
- $20
Добиться нормальной устойчивой работы ASTERTISK c видео по протоколу WEBSOCKET. На данный момент сервер настроен не оптимально, те звонки с видео идут, соединение с сервером 200 ok успешно устанавливается, но звонки не всегда проходят, не ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $20
Настроить Asterisk сервер для взаимодействия по Websocket. Те суть такая - есть приложение на android которое использует библиотеку https://github.com/flutter-webrtc/dart-sip-ua которая подключается к sip серверу по websocket. Сейчас есть только freePBX 16, Asterisk 18.14.0 и все ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется реализовать звонок внутри мобильного приложения Swift Бекенд для чата реализован, webrtc подключено, есть рабочая веб-версия На стороне мобильного приложения ожидается звонок, пропущенный,принятый и т.д. В общем аналогия с ватсапом, вайбером, телеграмм.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $150
Для flutter приложения необходимо добавить функции SIP звонков. Просто инициация вызова, прием вызова, разрыв вызова, отправка команд набора цифр в процессе звонка (DTMF) по SIP с поддержкой видеовызова по протоколу SIP. Тестовые аккаунты есть. Функциональность: 1) добавить ...Закрыт9 месяцев назад
- $25
Есть 2 задачи для системного администратора: 1) Установить SSL сертификат на UBUNTU сервер и привязать к сайту чтобы открывалось на https. Сервер на godaddy (инструкция тут: https://in.godaddy.com/help/manually-install-an-ssl-certificate-on-my-apache-server-ubuntu-32078 ) , доступы имеются 2) Настроить Asterisk сервер для взаимодействия ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. А именно следующий функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации (посмотреть сводку по комментариям, посмотреть календарь изменений с визуализацией календаря, график с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $15000
Игра имеет знакомый всем интерфейс без сложной анимации, в основном это общение между игроками (текстовый чат, голосовой чат, личные сообщения) с магазином внутриигровых покупок. Сервером игры не нужно заниматься, только клиентская часть и интеграция внутриигровых покупок. Swift ...Мобильные приложения7 заявокЗакрытгод назад
Всем доброго дня. Необходимо реализовать звонки в мобильном приложении (внедрить API со звонками (р2р)). Реализовать звонки между операторами и клиентами. На странице видны только операторы, клиент выбирает оператора и совершает звонок через кнопку. Так же ...PHPWebRTCМобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо поднять webrtc на сервереWebRTCВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
1. Предустановленный и полностью работающий сервер PBX внутри контейнера docker, готовый к развертыванию на виртуальной машине. 2. Установка PBX должна содержать дополнительно: a) browser call (webrtc) с API коллбеком для обновления статуса и ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Требуется создать мобильное приложение на основе сайта, использующего WebRTC Сайт передает видео с камеры телефона, используя браузер по протоколу WebRTC.AndroidWebRTCМобильные приложения5 заявокЗакрыт2 года назад