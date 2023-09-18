Разработать frontend для работы с 3D-моделью

Привет! готовы ли за такое задание взяться? Отчет DailyTipOut должен за текущий день рассчитать: входные настраиваемые параметры: Перечень продуктовых категорий ( Food, Alco) Перечень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства.
Функционал:
- регистрация пользователя
- выбор ролей и проектов из выпадающего списка
- панель навигации
- комментарии пользователей и смена статусов в 3D-модели
Требуется:
- знание js, typescript (vue 3 / react) – опыт работы от 2-3х лет
Желателен опыт: (если нет, научим)
- опыт работы: websocket, webrtc, indexedDB, service workers
- опыт создания pwa/spa
- опыт работы с webgl-движками
В команде уже есть 1 фронтенд разработчик, но рук не хватает))
- Похожие заказы
- $80Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
сделать нормальную обработку ошибок. чтобы в случае непредвиденной ошибки всегда перезагружался слетело определение количество просмотров видео перестал оставлять твитыВеб-программирование1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $1
Надо подправить скрипт на питоне для соцсети !!!Перестал работать на силениуме скрипт!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо исправить баг при переходе на страницу сайта: Сайт - https://dream-works-mult.ru/ Баг - https://dream-works-mult.ru/catalog/naruto-uragannye-hroniki-3/ 404 ошибка при переходе на статьи. Сайт на WP.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $250
Потрібно виконати замовлення, шукаю Front end і Back end розробника Порфтоліо прикріпляйте нище. Якщо коротко я є веб дизайнером, та шукаю на проект програмістівВеб-программирование12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте, необходимо помочь настроить на сервере прямой прием платежей BTC, USDT (erc, trc), без сторонних шлюзов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужна верстка на Opencart, тз прикладываю.Веб-программированиенет заявокЗавершен3 месяца назад
Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Подробнее: - нужно отображать товары ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Нужно написать плагин для магазина shopify, плагин - колесо удачи. В плагин должно быть включено, админка управления плагином и фронтовая часть. По сути нужен клон. (Можете установить плагин у себя в магазине shopify ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад