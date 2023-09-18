Разработать frontend для работы с 3D-моделью

Веб-программированиеЗавершен2 заявки13 просмотров
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Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства.

Функционал:

- регистрация пользователя

- выбор ролей и проектов из выпадающего списка

- панель навигации

- комментарии пользователей и смена статусов в 3D-модели

Требуется:

- знание js, typescript (vue 3 / react) – опыт работы от 2-3х лет

Желателен опыт: (если нет, научим)

- опыт работы: websocket, webrtc, indexedDB, service workers

- опыт создания pwa/spa

- опыт работы с webgl-движками

В команде уже есть 1 фронтенд разработчик, но рук не хватает))

3 месяца назад
Maslova_Daria
33 годаРоссия
год в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
evgeny_fr
33 годаБеларусь
7 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
3 месяца назад
$40
1 день
Работали с Евгением на нашем продуктовом проекте. Очень понравилось взаимодействие, Евгений умеет общаться, договариваться, выполнил все договоренности, которые у нас были. Было приятно с ним работать, определенно будем продолжать))) Готов учиться и разиваться. Очень импонирует его вовлеченность и горячие глаза)) Код аккуратный, читабельный, программист хороший. (примечания тимлида)
Большое спасибо за высокую оценку моей работы! :)