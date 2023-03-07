Maslova_Daria

Дарья Маслова Maslova_Daria

 
33 годаРоссия/Видное
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать frontend для работы с 3D-моделью

    Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Разработать frontend для работы с 3D-моделью

    Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка БД и Api

    Разработка backend части веб-приложения с 3D-моделями, ориентированного на десктопные и мобильные устройства. Основную архитектуру уже почти написали. Серверная часть пишется на NodeJS. База данных в PostgreSQL. Задачи: 1. Разработать структуру базы данных 2. Описать структуру, взаимосвязи, поля в документации 3. ...

    PostgreSQLREST
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработка БД и Api

    Разработка backend части веб-приложения с 3D-моделями, ориентированного на десктопные и мобильные устройства. Основную архитектуру уже почти написали. Серверная часть пишется на NodeJS. База данных в PostgreSQL. Задачи: 1. Разработать структуру базы данных  2. Описать структуру, взаимосвязи, поля в документации  3. Создать ...

    PostgreSQLREST
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Доработать графики в веб-приложении

    В проекте нужно доработать графики. На данный момент используется опен сорсная библиотека (https://recharts.org/en-US/examples/StackedBarChart -документация) Стек технологий: React Сейчас есть страница с графиками и песочница в Excel. 1. создать возможность добавления/удаления данных в графиках через ексель (сейчас данные ...

    React
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Разработать frontend для работы с 3D-моделью

    Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. А именно следующий функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации (посмотреть сводку по комментариям, посмотреть календарь изменений с визуализацией календаря, график с ...

    TypeScriptReact
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
evgeny_fr
33 годаБеларусь
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
$40
10 баллов
3 месяца назад
Разработать frontend для работы с 3D-моделью
Большое спасибо за высокую оценку моей работы! :)
Работали с Евгением на нашем продуктовом проекте. Очень понравилось взаимодействие, Евгений умеет общаться, договариваться, выполнил все договоренности, которые у нас были. Было приятно с ним работать, определенно будем продолжать))) Готов учиться и разиваться. Очень импонирует его вовлеченность и горячие глаза)) Код аккуратный, читабельный, программист хороший. (примечания тимлида)
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