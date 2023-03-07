Maslova_Daria

Работали с Евгением на нашем продуктовом проекте. Очень понравилось взаимодействие, Евгений умеет общаться, договариваться, выполнил все договоренности, которые у нас были. Было приятно с ним работать, определенно будем продолжать))) Готов учиться и разиваться. Очень импонирует его вовлеченность и горячие глаза)) Код аккуратный, читабельный, программист хороший. (примечания тимлида)