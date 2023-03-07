Maslova_Daria

Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Разработка backend части веб-приложения с 3D-моделями, ориентированного на десктопные и мобильные устройства. Основную архитектуру уже почти написали. Серверная часть пишется на NodeJS. База данных в PostgreSQL. Задачи: 1. Разработать структуру базы данных 2. Описать структуру, взаимосвязи, поля в документации 3. ...Базы данныхнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Разработка backend части веб-приложения с 3D-моделями, ориентированного на десктопные и мобильные устройства. Основную архитектуру уже почти написали. Серверная часть пишется на NodeJS. База данных в PostgreSQL. Задачи: 1. Разработать структуру базы данных 2. Описать структуру, взаимосвязи, поля в документации 3. Создать ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
В проекте нужно доработать графики. На данный момент используется опен сорсная библиотека (https://recharts.org/en-US/examples/StackedBarChart -документация) Стек технологий: React Сейчас есть страница с графиками и песочница в Excel. 1. создать возможность добавления/удаления данных в графиках через ексель (сейчас данные ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. А именно следующий функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации (посмотреть сводку по комментариям, посмотреть календарь изменений с визуализацией календаря, график с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад