Потрібно виконати замовлення, шукаю Front end і Back end розробника

$250
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок186 просмотров
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Потрібно виконати замовлення, шукаю Front end і Back end розробника

Порфтоліо прикріпляйте нище.

Якщо коротко я є веб дизайнером, та шукаю на проект програмістів

3 месяца назад
vova_1234520
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад