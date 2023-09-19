Opencart 3

Веб-программированиеЗавершеннет заявок169 просмотров
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Нужна верстка на Opencart, тз прикладываю.

OpenCart
3 месяца назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
gleb_freelancer
Глеб Мизгулин 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 месяца назад
$12
1 день
UAH
Отличная и быстрая работа. Рекомендую!
Заказчик четко поставил задания, всегда на связи. Так же в ходе работы предложил еще пару задании за доп. плату. Рекомендую!