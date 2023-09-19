Opencart 3

Всем привет, есть сайт на ВП и я недавно верстал и посадил дополнительную страницу-конфигуратор. Но мне теперь нужно подключить эту страницу к Вукомерс, привязать к корзине и сделать категории Подробнее: - нужно отображать товары ...
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Нужна верстка на Opencart, тз прикладываю.
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