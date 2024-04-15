Требуется исправить работу парсера, который собирает информацию со страниц каталога интернет-магазина. Необходимо доработать текущую версию парсера, а также учесть конфигурацию, требующую отдельного сервера. Стек технологий: node js, pupeteer, sqlite. Ожидается оперативная обратная связь и соблюдение сроков.
Заказать Puppeteer скрипт для автоматизации
Автоматизация браузера с Puppeteer: Зачем это нужно?
В современном мире автоматизация процессов становится всё более востребованной, и Puppeteer — это инструмент, который помогает в этом. Puppeteer — это библиотека Node.js, предназначенная для управления Chrome или Chromium. Она широко используется для автоматизации рутинных задач, таких как тестирование веб-приложений, сбор данных, создание скриншотов и многое другое. Благодаря Puppeteer, компании могут значительно экономить время и ресурсы, повышая эффективность своих процессов.
Как Puppeteer решает задачи заказчиков?
Puppeteer предлагает широкий спектр возможностей для решения различных задач. Во-первых, он позволяет автоматизировать тестирование веб-приложений, что помогает разработчикам выявлять ошибки и улучшать качество продукта. Во-вторых, Puppeteer может использоваться для скрапинга данных с веб-сайтов, что особенно полезно для компаний, занимающихся аналитикой и исследованием рынка. В-третьих, эта библиотека обеспечивает создание PDF-документов и скриншотов из веб-страниц, что может быть полезно для генерации отчетов и документации.
- Автоматическое тестирование веб-приложений
- Скрапинг и сбор данных
- Создание PDF и скриншотов
Примеры применения Puppeteer в бизнесе
Примером успешного использования Puppeteer может служить компания, которая решила автоматизировать процесс тестирования своего веб-приложения. С помощью Puppeteer они создали скрипты, которые автоматически проверяют функционал сайта, что позволило значительно сократить время на тестирование и повысить качество продукта. Другой пример — маркетинговая фирма, которая использовала Puppeteer для сбора данных о ценах конкурентов с различных интернет-магазинов, что помогло им лучше позиционировать свои предложения на рынке.
- Автоматизация тестирования — экономия времени до 50%
- Сбор данных — улучшение аналитики и конкурентоспособности
Почему стоит выбрать Puppeteer для вашего проекта?
Puppeteer — это мощный инструмент, который может значительно упростить и ускорить процессы в вашей компании. Его возможности по автоматизации и интеграции с различными системами делают его незаменимым помощником в сфере программирования. Если вы хотите повысить эффективность своих бизнес-процессов и сэкономить время, Puppeteer — это отличный выбор. Не упустите шанс улучшить свой проект — закажите услуги по внедрению Puppeteer уже сегодня!
Частые вопросы
Puppeteer — это библиотека Node.js, предоставляющая высокоуровневый API для управления браузером Chrome или Chromium. Он используется для автоматизации задач в браузере, таких как скриншоты, генерация PDF, тестирование веб-приложений и парсинг данных с веб-страниц. Puppeteer позволяет детально контролировать браузерные процессы.
Стоимость разработки проекта с Puppeteer может варьироваться в зависимости от сложности задачи и объема работы. На бирже Weblancer можно найти специалистов, предлагающих услуги по разным ценам. Стартовая цена за небольшой проект может начинаться от 100 USD, но для более сложных задач может потребоваться больший бюджет.
Разработчику необходимо иметь опыт работы с JavaScript и Node.js, так как Puppeteer основан на этих технологиях. Также желательно понимать, как работают браузеры и веб-приложения. На платформе Weblancer можно найти профессионалов с различным уровнем опыта, готовых помочь в вашем проекте.
- Веб-программирование7 заявокОткрыт23 дня назад
- $800
Описание проекта: Мы — компания, строящая и управляющая отелями в Европе, и наша цель — полностью автоматизировать операционные процессы с помощью AI и браузерных автоматизаций. Сейчас ищем AI-автоматизатора, который ...Прикладное ПОнет заявокОжидает оплаты
Требуется программист для разработки бота-монитора, который будет отслеживать свободные слоты на сайте VFS Global и уведомлять пользователей. Необходима система мониторинга с парсингом, оптимизация работы для предотвращения блокировок. Желателен опыт с инструментами автоматизации, такими как Selenium или Puppeteer, а также умение обходить капчи.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется автоматизировать браузерные действия в антидетект-браузере Dolphin Anty с использованием Selenium. Открыты альтернативные решения с дополнительными преимуществами. Предоставляются исходные материалы и документация для упрощения реализации заказа.Прикладное ПО6 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Требуется опытный бэкенд-разработчик для разработки API инфраструктуры на AWS и Chrome headless. Необходимы навыки работы с REST API, Python и AWS. Основные задачи включают разработку API для управления браузером, автоматизацию управления серверами и оптимизацию серверной инфраструктуры для работы в реальном времени.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработка скрипта для автоматизации действий на сайте с авторизацией по логину и паролю из файла. Скрипт должен использовать Selenium, Puppeteer или аналог, обходить антибот систему PerimeterX и работать с прокси. Ведение лога работы скрипта на русском языке. Метод реализации и название сайта предоставляются исполнителю.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо разработать автоматизированное решение для процесса покупки товаров, включая авторизацию, ввод данных, привязку платежной карты, удаление товаров из корзины и совершение покупок. Также требуется обработка двухфакторной аутентификации, логирование действий и возможность отправки уведомлений о статусе операций.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется помощь в обходе Recaptcha v3 на платформе JavaScript с использованием Node.js и библиотеки Puppeteer. Имеется способ с rucaptcha, но необходимо вставить решенный токен. Оплата за затраченное время.JavaScriptNode.jsPuppeteerВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $50
Требуется разработка программного обеспечения, которое будет автоматически входить в аккаунт WhatsApp Web, извлекать номер владельца и использовать Telegram-бота для спама. Софт должен работать с куки браузера и включать бомберы для массовой рассылки сообщений всем контактам. Используемые технологии: Python, JavaScript (Node.js), Puppeteer.Закрыт9 месяцев назад
- $65
Требуется разработка софт-бомбера, включающего автоматизацию спама в Telegram и WhatsApp. Используйте Python для создания Telegram-бота и JavaScript (Node.js) с Puppeteer для работы с WhatsApp Web. Включите извлечение информации о пользователе и организацию очереди сообщений для минимизации блокировок.Закрыт9 месяцев назад
- $50
Необходимо разработать код или найти плагин для обхода капчи на Avito, работающего с парсером на pyppeteer. Задача включает создание рабочего алгоритма для Geetestv4 и hCaptcha. Код внедрить сможете самостоятельно. Для фильтрации ботов укажите ответ на вопрос: сколько будет три в третьей степени?Создание парсеровPuppeteerPythonЗакрытгод назад
- $50
Требуется разработка кода для обхода капчи на Авито с использованием парсера на pyppeteer. Необходима поддержка капчи Geetest версии 4 и hCaptcha. Ищется плагин для автоматического решения капчи. Уточните, как решить задачу с использованием anti-captcha com, так как текущие ключи не принимаются. Для проверки укажите результат три в третьей степени.Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
- $150
Требуется разработать веб-скрипт для работы с Google аккаунтами. Основные функции: вход с учетом всех вариантов логина, смена пароля и дополнительной почты без подтверждения кода. Проект должен поддерживать многопоточность и использовать Node.js с Puppeteer. Решение рекапчи через 2captcha. Срок выполнения - до недели, бюджет - 150$.Написание скриптовNode.jsPuppeteerВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Ищется программист для автоматизации приложений и сайтов с использованием POST/GET запросов. Необходимы знания JavaScript, Python или Ruby, уверенное владение API и веб-протоколами. Задачи включают автоматизацию общения в мессенджерах и маркетплейсах. Возможность дальнейшего сотрудничества после успешной реализации первого проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
- $200
Требуется разработка программного обеспечения для управления push уведомлениями браузера. UI не важен, можно использовать командную строку с подробным логированием. Основные требования: стабильность, беспрерывная работа и быстродействие. Опыт работы с Selenium или Puppeteer обязателен. В заявке укажите язык программирования и ваш опыт.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Ищется разработчик для создания программного обеспечения по управлению push уведомлениями браузера. Необходим простой интерфейс, возможно в виде командной строки, с акцентом на стабильность и быстродействие. Обязателен опыт работы с Selenium или Puppeteer. В заявке указывать язык разработки и опыт работы с указанными инструментами.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Требуется разработка софта для управления push уведомлениями браузера. UI не важен, возможна реализация в виде командной строки с подробным логированием. Обязателен опыт работы с Selenium или Puppeteer. В заявке укажите язык программирования и свой опыт работы с указанными инструментами.Написание скриптовPuppeteerSeleniumЗакрытгод назад
- $200
Требуется разработать софт для управления push уведомлениями браузера. UI не важен, возможна реализация в виде командной строки. Основные требования: стабильная работа, быстрый отклик и подробное логирование. Опыт с Selenium или Puppeteer обязателен. Укажите язык разработки и свой опыт в заявке.Закрыт2 года назад
- $200
Требуется создать софт для управления push уведомлениями браузера. UI не важен, предпочтителен простой вариант, возможно в командной строке с логированием. Основные требования: стабильность, безошибочная работа и быстродействие. Обязателен опыт с Selenium или Puppeteer. Укажите язык программирования и опыт работы в заявке.Написание скриптовPuppeteerSeleniumЗакрыт2 года назад
Требуется разработка проекта на Node.js для автоматизации регистрации аккаунтов с использованием библиотек Puppeteer или Playwright. Необходимо эмулировать поведение человека, включая переходы на товары по заданному алгоритму. Проект будет работать с профилями Chromium на базе антидетект браузера Undetectable через API.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад