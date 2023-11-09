Нужно автоматизировать пересылку сообщений из WhatsApp и Gmail, по условиям в Google Sheets. Пример: Декларант пишет в группе примерно такие сообщения "10317120/121123/В016300 VECTORЗВ/ВИТАМИНРУС, ТХ Л.ИЛЬЯС, НСРЗ, КС LILYS233021 РТ-10835 МАНДАРИНЫ" "заявление 10317120/121123/В016297 MENAS Западные ...
Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.
Опыт работы с Selenium или Puppeteer обязателен.
Описание задачи и пошаговое ТЗ отправлю откликнувшимся. В заявке указывайте язык, на котором будете писать, а так же ваш опыт работы с Selenium или Puppeteer.
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