Необходима программа которая может в несколько потоков заходить на аккаунты по почте и паролю,которые я выдам. Прокси и айпи разные не нужны. Задача:зайти на аккаунт и запустить игру на 10 минут,забрать награду и выйти. И ...
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Створити консольні програми для обміну текстовими повідомленнями між
клієнтом і сервером. Порт та адреса передаються як параметри командного
рядку під час запуску програми. Мова реалізації С#
Інструкції
1) Ознайомитись з штатними можливостями мови C#, що до роботи з
протоколами TCP/IP за допомогою сокетів.
2) Створити солюшен з двома проектами NetClient,
3) Ознайомитись з умовою задачі у файлі ReadMe.md, а також змістом
файлів license.txt та authors.txt.
4) Проаналізувати предметну галузь.
5) Продумати ієрархію класів для даної предметної галузі.
6) Продумати класи та сигнатури методів враховуючи дані для тестування
(у якості прикладу можна використовувати лабораторну роботу No2)
7) Підготувати дані що будуть використовуватись під час створення Unit
тестів для перевірки правильності роботи конструктора, методів що
повертають площу та периметр та метода ToString().
8) Створити класи та методи, що замість коду у тілі будуть містити
throw new NotImplementedException();
9) Додати проект для Unit тестування та реалізувати Unit тести, що
зможуть перевіряти роботу конструктора, методів що повертають
площу та периметр та метода ToString().
10) Реалізувати усі нереалізовані методи вашого класу, правильність
реалізації методів перевіряти за допомогою Unit тестів.
11) Реалізувати функціонал задачі, що ще не реалізований
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