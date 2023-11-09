C#

$3
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка51 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Створити консольні програми для обміну текстовими повідомленнями між

клієнтом і сервером. Порт та адреса передаються як параметри командного

рядку під час запуску програми. Мова реалізації С#

Інструкції

1) Ознайомитись з штатними можливостями мови C#, що до роботи з

протоколами TCP/IP за допомогою сокетів.

2) Створити солюшен з двома проектами NetClient,

3) Ознайомитись з умовою задачі у файлі ReadMe.md, а також змістом

файлів license.txt та authors.txt.

4) Проаналізувати предметну галузь.

5) Продумати ієрархію класів для даної предметної галузі.

6) Продумати класи та сигнатури методів враховуючи дані для тестування

(у якості прикладу можна використовувати лабораторну роботу No2)

7) Підготувати дані що будуть використовуватись під час створення Unit

тестів для перевірки правильності роботи конструктора, методів що

повертають площу та периметр та метода ToString().

8) Створити класи та методи, що замість коду у тілі будуть містити

throw new NotImplementedException();

9) Додати проект для Unit тестування та реалізувати Unit тести, що

зможуть перевіряти роботу конструктора, методів що повертають

площу та периметр та метода ToString().

10) Реалізувати усі нереалізовані методи вашого класу, правильність

реалізації методів перевіряти за допомогою Unit тестів.

11) Реалізувати функціонал задачі, що ще не реалізований

месяц назад
guest_1698703172446
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AntonKharchuk
Антон 
22 годаУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
$6
1 день