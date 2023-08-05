Arduino проект 2 розетки с датчиком управления через телефон

Всем привет!

Нужна автоматизация для канального вытяжного вентилятора и увлажнителя воздуха, которые питаются оба от 220В и используются для поддержания микроклимата в оранжерее. Т.е. приборы включаются и отключаются автоматически при заданных параметрах Температуры и Влажности.

В завёршённом проекте хочется видеть пилот на 2 розетки 220В. Каждой отдельной розеткой можно управлять удалённо по Bluetooth либо WiFi с телефона.

В интерфейсе настройки можно задать пороги включения и отключения каждой из розеток. Например, включать вентилятор, если температура выше 30, выключать если ниже 24; с увлажнителем по аналогии.

А так же включать и выключать приборы по суточному таймеру.

В качестве датчика влажности и температуры хочется использовать AHT20 так как он точнее своих ближайших аналогов.

Предлагайте свои решения и стоимость реализации в ответном сообщении.

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