Arduino проект 2 розетки с датчиком управления через телефон

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Всем привет!

Нужна автоматизация для канального вытяжного вентилятора и увлажнителя воздуха, которые питаются оба от 220В и используются для поддержания микроклимата в оранжерее. Т.е. приборы включаются и отключаются автоматически при заданных параметрах Температуры и Влажности.

В завёршённом проекте хочется видеть пилот на 2 розетки 220В. Каждой отдельной розеткой можно управлять удалённо по Bluetooth либо WiFi с телефона.

В интерфейсе настройки можно задать пороги включения и отключения каждой из розеток. Например, включать вентилятор, если температура выше 30, выключать если ниже 24; с увлажнителем по аналогии.

А так же включать и выключать приборы по суточному таймеру.

В качестве датчика влажности и температуры хочется использовать AHT20 так как он точнее своих ближайших аналогов.

Предлагайте свои решения и стоимость реализации в ответном сообщении.

Arduino, Arduino mega, aht20 sensor, web-интерфейс, Android, remote, термостат.

2 месяца назад
growlab
23 годаУругвай
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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