Отстойник нефти V=63м3

МашиностроениеЗакрыт1 заявка9 просмотров
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Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты и сделать паспорт отстойника нефти ОГН V=63м3, Ррасч=1,0кгс/см2, Рраб=0,7кгс/см2

4 месяца назад
guest_16935701698474
Россия
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад