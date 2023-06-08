Сепаратор факельный высокого давления

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Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты и сделать паспорт на сепаратор факельный высокого давления V=4м3, Ррасч=0,6МПа, Dвн=1000мм.

4 месяца назад
guest_16935701698474
Россия
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад