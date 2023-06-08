Скруббер топливного газа со встроенным гидроциклоном

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Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты и сделать паспорт на скруббер топливного газа со встроенным гидроциклоном V=4м3, Ррасч=1,25МПа, Dвн=1600мм

4 месяца назад
guest_16935701698474
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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