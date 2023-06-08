Необходимо разработать комплект конструкторской документации, сделать прочностные расчеты и паспорт на сепаратор нефтегазовый трехфазный V=40м3, Dвн=2400мм, Ррасч=1,6МПа
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Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты и сделать паспорт на скруббер топливного газа со встроенным гидроциклоном V=4м3, Ррасч=1,25МПа, Dвн=1600мм
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