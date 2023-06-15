Подогреватель путевой ПП-0,63А

МашиностроениеЗакрыт1 заявка18 просмотров
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Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты, сделать паспорт на подогреватель путевой ПП-0,63А, Ртопл. газа=0,7-1,5МПа, тепловая мощность 0,63 Гкал/час.

4 месяца назад
guest_16935701698474
Россия
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад