Неработающий аналог медицинского прибора

МашиностроениеЗакрыт2 заявки20 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать копию, в которую можно будет вставить динамик, для последующей печати на 3д принтере

Фотографию референса и размеры прикрепляю

Предложите цену. Выполнение работы и оплата по получении гранта

3 месяца назад
guest_1694197950186
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Подогреватель путевой ПП-0,63А

    Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты, сделать паспорт на подогреватель путевой ПП-0,63А, Ртопл. газа=0,7-1,5МПа, тепловая мощность 0,63 Гкал/час.

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Отстойник нефти V=63м3

    Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты и сделать паспорт отстойника нефти ОГН V=63м3, Ррасч=1,0кгс/см2, Рраб=0,7кгс/см2

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Скруббер топливного газа со встроенным гидроциклоном

    Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты и сделать паспорт на скруббер топливного газа со встроенным гидроциклоном V=4м3, Ррасч=1,25МПа, Dвн=1600мм

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Вендінговий автомат розливу води.

    Потрібно розробити прилад – плату управління водоматом (Vending Machine Controller), далі – «Прибор», включаючи електронну схему, розводку друкованої плати та програмне забезпечення (далі – «ПЗ») мікроконтролера (далі – «МК») і передати результати роботи включаючи принципову ...

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Активное шумоподавление в колонке

    Можно ли сделать устройство активного шумодава вовне? Тот же механизм, что в наушниках, но в динамике. Может как то собрать в корпус.. я не говорю о шуме с улицы даже и все такое, просто очень хорошо ...

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад