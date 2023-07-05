Неработающий аналог медицинского прибора

Необходимо разработать комплект конструкторской документации, выполнить прочностные расчеты, сделать паспорт на подогреватель путевой ПП-0,63А, Ртопл. газа=0,7-1,5МПа, тепловая мощность 0,63 Гкал/час.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать копию, в которую можно будет вставить динамик, для последующей печати на 3д принтере
Фотографию референса и размеры прикрепляю
Предложите цену. Выполнение работы и оплата по получении гранта
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