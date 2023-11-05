Добрый день! Необходимо найти разработчика парсера на чтение текстов. ТЗ во вложении
Бот для мониторинга изменения цен на активы, на бирже Binance
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот/скрипт, который работает на Бинансе в разделе https://www.binance.com/en/futures (требуется авторизация) и с заданной периодичностью (например 1 раз в 3-4 минутs) мониторит список монет на предмет аномального изменения цены (процент изменения настраиваемый, - 5-10-50% и т.п.)и, обнаружив соответствующую монету - шлет соответствующее уведомление (идеально в телеграм), такого плана:
название актива, предыдущая цена, новая цена, рост/падение, %.
Цена на данный "продукт" видится в районе 100$-150$, рассмотрю ваши аргументированные предложения.
Имею исходники ранее написанного для меня такого бота на Питоне, работал идеально. Но с недавних пор он "поломался", шлет в отчеты разную ерунду, не соответствующую реальному изменению цен. Прежний исполнитель развел руками и сказал - я не знаю как это починить))). Поэтому я снова создаю здесь этот заказ.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 дней назад
разработать скрипт на Python, который будет использовать различные алгоритмы отслеживания: KSF, MIL, GOTURN, CSRT, BOOSTING, MOOSE, TLD, MEDIANFLOW. скрипт должен работать в контексте отслеживания всех людей в зоне видимости. видеоматериалы прикреплены. пример: ...Закрытмесяц назад
Всем привет! Нужна автоматизация для канального вытяжного вентилятора и увлажнителя воздуха, которые питаются оба от 220В и используются для поддержания микроклимата в оранжерее. Т.е. приборы включаются и отключаются автоматически при заданных параметрах Температуры и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 дней назад
Нужен скрипт для авто заполнения форм на сайтах с подключением анкапчера. Список сайтов пока при личной преписке. Друзья - я не Илон Маск . Не надо закидывать невероятные суммы. 3 нуля за такой ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $15
Вітаю! Ми шукаємо кваліфікованого та надійного фрілансера, який допоможе нам у виконанні завдання з програмування на мові C. Завдання полягає у заповненні тіл функцій за наданим шаблоном. Зокрема, нам потрібно реалізувати наступні алгоритми: - ...Закрыт17 дней назад
- $650
Разработать MVP устройство арт-плоттер Похожее по принципу работы на бегущую строку или POV дисплей Устройство в целом будет состоять из 3х элементов: 1) МОЗГИ - Ардуино (или аналог) 2) ВЫВОД - подключаемая насадка в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 дней назад
Скрипт должен делать: - должна быть опция выбора сжатого адреса или полного; - грузит текстовый файл содержащий десятичные цифры, каждая с новой строчки; - перевести dec в hex64; - в цикле ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...Закрытмесяц назад
- $30
Необходимо сделать чтобы с сайта в автоматическом режиме скачивались файлыПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 месяца назад
На самом деле задачи для колледжа. Задания на странице 77(вариант 8) и 83. Пишите в тг либо сюда. Безопасный платежЗакрыт2 месяца назад