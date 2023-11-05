Бот для мониторинга изменения цен на активы, на бирже Binance

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки26 просмотров
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Нужен бот/скрипт, который работает на Бинансе в разделе  https://www.binance.com/en/futures  (требуется авторизация) и с заданной периодичностью (например 1 раз в 3-4 минутs) мониторит список монет на предмет аномального изменения цены (процент изменения настраиваемый, - 5-10-50% и т.п.)и, обнаружив соответствующую монету - шлет соответствующее уведомление (идеально в телеграм), такого плана: 

название актива, предыдущая цена, новая цена, рост/падение, %.

Цена на данный "продукт" видится в районе 100$-150$, рассмотрю ваши аргументированные предложения.

Имею исходники ранее написанного для меня такого бота на Питоне, работал идеально. Но с недавних пор он "поломался", шлет в отчеты разную ерунду, не соответствующую реальному изменению цен. Прежний исполнитель развел руками и сказал - я не знаю как это починить))). Поэтому я снова создаю здесь этот заказ.

месяц назад
guest_16608294919117
Украина
год в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
gipocompany
Кирилл 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
23 дня назад
месяц назад
$150
14 дней
RUB