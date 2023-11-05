Бот для мониторинга изменения цен на активы, на бирже Binance

Нужен бот/скрипт, который работает на Бинансе в разделе https://www.binance.com/en/futures (требуется авторизация) и с заданной периодичностью (например 1 раз в 3-4 минутs) мониторит список монет на предмет аномального изменения цены (процент изменения настраиваемый, - 5-10-50% и т.п.)и, обнаружив соответствующую монету - шлет соответствующее уведомление (идеально в телеграм), такого плана:

название актива, предыдущая цена, новая цена, рост/падение, %.

Цена на данный "продукт" видится в районе 100$-150$, рассмотрю ваши аргументированные предложения.

Имею исходники ранее написанного для меня такого бота на Питоне, работал идеально. Но с недавних пор он "поломался", шлет в отчеты разную ерунду, не соответствующую реальному изменению цен. Прежний исполнитель развел руками и сказал - я не знаю как это починить))). Поэтому я снова создаю здесь этот заказ.