Разработчик парсера на чтение текстов

Всем привет! Нужна автоматизация для канального вытяжного вентилятора и увлажнителя воздуха, которые питаются оба от 220В и используются для поддержания микроклимата в оранжерее. Т.е. приборы включаются и отключаются автоматически при заданных параметрах Температуры и ...