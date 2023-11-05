Разработчик парсера на чтение текстов

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки192 просмотра
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Добрый день!
Необходимо найти разработчика парсера на чтение текстов.

ТЗ во вложении

месяц назад
guest_1699514297222
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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