Генерация биткоин адреса на Python с использованием GPU

Скрипт должен делать:

- должна быть опция выбора сжатого адреса или полного;

- грузит текстовый файл содержащий десятичные цифры, каждая с новой строчки;

- перевести dec в hex64;

- в цикле из hex64 генерировать адрес биткоин либо P2PKH(u) либо P2PKH(c) в зависимости от выбранной выше опции;

- скрипт должен производить все расчеты на GPU (rtx4xxx серии) и использовать ядра видеокарты максимально возможно

- сохранять адреса биткона в текстовый файл;



(пример кода который способен делать разные расчеты на GPU для блокчейна тут https://btcrecover.readthedocs.io/en/latest/GPU_Acceleration/



Пример ключа и адреса:

Приватный ключ представляет из себя hex в диапазоне от 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 до fffffffffffffffffffffffffffffffebaaedce6af48a03bbfd25e8cd0364140.

Для примера, от ключа: f5514e5fa16e0f3bac61d45fa6cdcddcc816ecd672c1de0cadc9953c80868fbc

Генерируется не сжатый адрес: (P2PKH(u) 1A4vgSGFA45zHfxua3LCq1Sp4PUo7YmmsQ

Сжатый P2PKH(c): 1MtkqNaEBZh6ztTVQ92NbcXm4fvc1LFnUZ

Ресурс для проверки https://secretscan.org/PrivateKeyHex