Генерация биткоин адреса на Python с использованием GPU

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Скрипт должен делать:
- должна быть опция выбора сжатого адреса или полного;
- грузит текстовый файл содержащий десятичные цифры, каждая с новой строчки;
- перевести dec в hex64;
- в цикле из hex64 генерировать адрес биткоин либо P2PKH(u) либо P2PKH(c) в зависимости от выбранной выше опции;
- скрипт должен производить все расчеты на GPU (rtx4xxx серии) и использовать ядра видеокарты максимально возможно
- сохранять адреса биткона в текстовый файл;

(пример кода который способен делать разные расчеты на GPU для блокчейна тут https://btcrecover.readthedocs.io/en/latest/GPU_Acceleration/

Пример ключа и адреса:
Приватный ключ представляет из себя hex в диапазоне от 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 до fffffffffffffffffffffffffffffffebaaedce6af48a03bbfd25e8cd0364140.
Для примера, от ключа: f5514e5fa16e0f3bac61d45fa6cdcddcc816ecd672c1de0cadc9953c80868fbc
Генерируется не сжатый адрес: (P2PKH(u) 1A4vgSGFA45zHfxua3LCq1Sp4PUo7YmmsQ
Сжатый P2PKH(c): 1MtkqNaEBZh6ztTVQ92NbcXm4fvc1LFnUZ
Ресурс для проверки https://secretscan.org/PrivateKeyHex

Python
2 месяца назад
maxim_kz
Максим 
37 летКазахстан
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад