Разработать бота в ТГ для автоматизации

Необходимо написать бота, который будет мониторить стоимость электричества на бирже , заносить стоимость в категория от 1 до 3(4) по стоимости, писать контрольную фразу.

Теперь более обширно.

Есть общедоступный .CSV файл, где на сутки вперед отображается стоимость за кВт часов.

Пример:

ts_startts_endprice

2023-11-03 00:00:00

2023-11-03 01:00:00

0.057040

Из примера видно, что с 00:00 до 01:00, 3 ноября 2023 года тариф будет составлять 0.057040.

Таких записей соответственно будет 24-25 в сутки. Максимум на сутки вперед можно видеть стоимость, обновляется раз в день , в обед.

Бот должен пару раз за день мониторить линк и добавлять себе новые данные. Со всего файлы (1000000) строк не надо бать все старые данные, можно только последние строки.

Данные надо анализировать и разделять на 3-4 категории.

Как видно в примере в приложении, за текущие сутки 50% от всех позиций выше 0.09 стоимость, значит это плохо, 25 % средняя и 25% низкая. Исходя из этого бот напишет контрольную фразу , - НИЗКАЯ ЦЕНА, и другой алгоритм запустит действие, когда в следующем часе бот напишет ВЫСОКАЯ цена все выключится условно.