Разработать бота в ТГ для автоматизации

Нужно создать чит для игры Albion Online с кучей особенностей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать бота, который будет мониторить стоимость электричества на бирже , заносить стоимость в категория от 1 до 3(4) по стоимости, писать контрольную фразу.
Теперь более обширно.
Есть общедоступный .CSV файл, где на сутки вперед отображается стоимость за кВт часов.
Пример:
ts_startts_endprice
2023-11-03 00:00:00
2023-11-03 01:00:00
0.057040
Из примера видно, что с 00:00 до 01:00, 3 ноября 2023 года тариф будет составлять 0.057040.
Таких записей соответственно будет 24-25 в сутки. Максимум на сутки вперед можно видеть стоимость, обновляется раз в день , в обед.
Бот должен пару раз за день мониторить линк и добавлять себе новые данные. Со всего файлы (1000000) строк не надо бать все старые данные, можно только последние строки.
Данные надо анализировать и разделять на 3-4 категории.
Как видно в примере в приложении, за текущие сутки 50% от всех позиций выше 0.09 стоимость, значит это плохо, 25 % средняя и 25% низкая. Исходя из этого бот напишет контрольную фразу , - НИЗКАЯ ЦЕНА, и другой алгоритм запустит действие, когда в следующем часе бот напишет ВЫСОКАЯ цена все выключится условно.
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