Алгоритмы и структуры данных для параллельных вычислений PVM

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки270 просмотров
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Консольная программа, нужна для проведения сравнительного анализа эффективности параллельных вычислений на разных процессорах.
Написание простых сортировок и структур данных с использованием библиотеки pvm (Parallel Virtual Machine).

2 месяца назад
guest_1698511933847
Беларусь
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад