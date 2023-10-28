Разработка нейросети на Python для диссертации

Необходимо написать торгового сеточного робота который открывает ордера в две стороны, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку от точки открытия предыдущих двух ордеров в любом направлении, открывается еще два ордера на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дисциплина Машинное обучение (Machine Learning)
Тема Fairness in Self-Supervised Learning of Visual Representations — Справедливость в самостоятельном обучении визуальным представлениям
Необходимо разработать фреймворк, который вычисляет 3 типа показателей справедливости (расстояние демографического паритета, расстояние с уравненными шансами и расстояние равенства возможностей; эти показатели используются в статье https://arxiv.org/abs/2106.02866 ) и точность прогнозирования для визуального представления 3-х различных методов SSL (SimCLR, BarlowTwins и VicReg), а также базовая модель. Базовой моделью должна быть модель контролируемого обучения (архитектура и обучение аналогичной модели описаны на странице 8 и в таблице 3 статьи https://arxiv.org/abs/2106.02866 ). Вы можете найти пример вычисления единой метрики справедливости (расстояния с уравненными коэффициентами) для метода SimCLR в исходном коде https://github.com/sungho-CoolG/FSCL из соответствующей статьи https://arxiv.org/abs/2203.16209 .
Все 4 модели в фреймворке должны использовать набор данных CelebA (его разделение на поезда для обучения и разделение на тесты для целей оценки). Следующей задачей для всех 4 моделей может быть задача предсказания атрибутов в 40 измерениях (однако было бы удобнее выбрать несколько атрибутов для соответствующих задач предсказания в 1 измерении, например “улыбка”, “волнистые волосы” и “привлекательный”). ResNet-50 или ResNet-18 следует использовать в качестве базовой нисходящей модели во всех 4 случаях фреймворка. Окончательные результаты вычислений фреймворка должны быть представлены в сравнительной таблице.
- Похожие заказы
- $400Прикладное ПО6 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно создать программу для сбора ежедневных наград в игре Raid Shadow Legends. Запустить лаунчер - зайти на аккаунт - забрать бонусы - сменить аккаунт.Прикладное ПО4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Доброго вечора. Потрібен бот, який я буду додавати наприклад у 1000 своїх каналів, буду відправляти в бот публікацію (можна налаштувати відкладену) і він водночас у вказаний час буде публікувати цю публікацію у всі ці канали. ...Закрытмесяц назад
- $3000
Цей документ містить технічну інформацію, яка надає змогу передавати, в автоматичному режимі, звітні данні товарообігу по створеним фіскальним чекам та z-звітам. Перелік даних, що необхідно передавати є вичерпним і обов’язковим при створенні фіскального чек або ...Закрытмесяц назад
- $10000
Добрый день, интересует программное обеспечение с показанным функционалом. Можно разбить по модулям. Последний модуль самый сложный, необходимо разработать алгоритм работы с учетом возможности экономичного раскроя криволинейных деталей Основные функции(время): 5:02 -импорт xml файла ...Закрытмесяц назад
Создание высокоэффективной системы для трекинга лиц и силуэтов, основанной на комбинировании детекции силуэтов человеческих тел и лиц, а также обеспечение расширенной функциональности обработки видеоархивов. 1. Общие задачи: ? Организация взаимодействия с АПИ через web ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $500
Добрый день, нужен опенсорс софт который будет работать в телеграмме. Суть в том: я даю ему большое количество ссылок на разные телеграмм группы. А он должен будет в них входить. Нюанс в том что группы ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо сделать парсинг сайтов с рейтингами ортодонтов. Сайты, с которых нужно собрать информацию: [url=https://prodoctorov.ru/spb/ortodont/]https://prodoctorov.ru/spb/ortodont/[/url] [url=https://1dentist.ru/doctors/ortodont/]https://1dentist.ru/doctors/ortodont/[/url] [url=https://like.doctor/russia/vrachi/stomatolog/stomatolog-ortodont]https://like.doctor/russia/vrachi/stomatolog/stomatolog-ortodont[/url] 1. Искать ортодонтов требуется только из городов-миллионников. - Москва - Санкт-Петербург - Новосибирск - Екатеринбург - Казань - Нижний Новгород - Челябинск - Самара - Уфа - Ростов-на-Дону - Омск - Красноярск - Воронеж - Пермь - Волгоград 2. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрытмесяц назад