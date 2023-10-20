Добрый день, нужен опенсорс софт который будет работать в телеграмме. Суть в том: я даю ему большое количество ссылок на разные телеграмм группы. А он должен будет в них входить. Нюанс в том что группы через раз входяться, где-то 5 групп в 10 минут. Даваться будет до 2 тысячи групп.