Софт

$500
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Добрый день, нужен опенсорс софт который будет работать в телеграмме. Суть в том: я даю ему большое количество ссылок на разные телеграмм группы. А он должен будет в них входить. Нюанс в том что группы через раз входяться, где-то 5 групп в 10 минут. Даваться будет до 2 тысячи групп.

2 месяца назад
guest_1698160280102
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад