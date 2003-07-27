Доработать Video Face Detection SDK

Создание высокоэффективной системы для трекинга лиц и силуэтов, основанной на

комбинировании детекции силуэтов человеческих тел и лиц, а также обеспечение

расширенной функциональности обработки видеоархивов.



1. Общие задачи:

? Организация взаимодействия с АПИ через web socket

? Максимальная производительность

? Защита данных (Авторизация доступа)

? Управление VFDSDK через https



2. Трекинг лиц на основе комбинирования лиц и силуэтов

? Система анализа кадров

? Создание алгоритма по сопоставлению лица и силуэта

? Присвоение идентификаторов (TrackId).



3. Обработка видеоархива

? Многозадачная обработка

? Расширенная поддержка источников

? Отправка результатов



4. Доработка инференса

? Поддержка разных моделей нейронных сетей:

- Сегментаторы

- RNN-сети

- Action recognition сети



Цена договорная