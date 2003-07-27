Доработать Video Face Detection SDK

Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. ...
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Создание высокоэффективной системы для трекинга лиц и силуэтов, основанной на
комбинировании детекции силуэтов человеческих тел и лиц, а также обеспечение
расширенной функциональности обработки видеоархивов.
1. Общие задачи:
? Организация взаимодействия с АПИ через web socket
? Максимальная производительность
? Защита данных (Авторизация доступа)
? Управление VFDSDK через https
2. Трекинг лиц на основе комбинирования лиц и силуэтов
? Система анализа кадров
? Создание алгоритма по сопоставлению лица и силуэта
? Присвоение идентификаторов (TrackId).
3. Обработка видеоархива
? Многозадачная обработка
? Расширенная поддержка источников
? Отправка результатов
4. Доработка инференса
? Поддержка разных моделей нейронных сетей:
- Сегментаторы
- RNN-сети
- Action recognition сети
Цена договорная
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