Необходимо разработать автоматизированную систему общепита. С применением базы данных (MySql, Sql Server) Система базы данных будет состоять из трёх основных компонентов. Склад и кухня: создание технологических карт, расчет себестоимости, учет остатков и списаний, ...
Тех. консультация: Потоковый парсинг / Складирование / Обработка инфор
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует техническая консультация для новостного сайта.
Перед проектом стоит задача:
Ежечастно сбор свежих новостей с 300+ источников
Сладирование новостей до момента их обработки
Автоматически отсекать неподходящие новости по правилам
Обработка/рерайт подходящих новостей с помощю AI
Проверка готового рерайта журналистом
Публикация новости
Необходимо
Набор инструментов которые конектятся и работают друг с другом
Минимизация человеческого вовлечения в сборе и обработке инфы
Стоимость подписки сервисов (обработки / парсинга / хранения / пр.) составляла не более 200$ / мес.
Инструкция по процессу
Индивидуальные разработки софта и пр. - пока не интересуют!
Только на готовых и доступных на рынке решениях.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Имеется рабочий лаунчер на С# необходимо сделать возможность загрузки обновления с сервера Пишите ценыПрикладное ПО1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужен бот, способній выдавать залитую инфу по разделам пример бота: https://t.me/ch_drawing_bot, сторонние апи не используются, исключительно текстовій /ссілочній формат, с возможностью перезалива, желательно на платформе ТГ (не скриптом и не отдельно запускаемым кодом, можно при ...Прикладное ПО7 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Бот должен принимать серверные ошибки а также пользовательские обращения. Бот должен быть интегрирован с сервисами обработки ошибок и иметь административную панель для управления. Подробное ТЗ предоставлю.Прикладное ПО16 заявокЗакрытмесяц назад
Мне нужно сделать ПО, которое будет вести систему учета движения денежных средств и других данных с разных источников из данных вбиваемых мной в ручную.Прикладное ПО8 заявокЗакрытмесяц назад
- $30
Есть сайт на котором есть счетчик времени когда откроется регистрация. Один раз в сутки дается возможность регистрации. На регистрацию есть ограниченное кол-во мест. Другие пользователи используют софт чтобы быстро пройти регистрацию, поэтому обычные люди просто ...Закрытмесяц назад
Есть готовое приложение, написанное на C# для печати фотографий. Нужно перед печатью фотографий добавить оплату через бесконтактный терминал Nayax Vpos Onyx Сам терминал у меня физически есть, могу предоставить доступ через AnydeskЗакрыт2 месяца назад
Есть телеграм бот на удаленном сервере и проблема в том, что ни в какую не хочет подключаться с Монго. Выкидывает ошибку.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать сервис, который позволяет на основе шаблонов в пару кликов разворачивать туннели состоящие из нескольких одностраничных сайтов, и автоматически заполняется информация. После разработки необходима будет дальнейшая поддержка и доработка вот ТЗ ...Закрытмесяц назад
- $350
Чат представляет собой завлекающие Приветсвия (чем могу быть полезен и тп) Дальше при написании сообщения посетителем в чат задаются вопросы с ответами, при чем след вопрос зависит от ответа на предыдущий вопрос (тригерные слова) и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершенмесяц назад