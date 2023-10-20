Тех. консультация: Потоковый парсинг / Складирование / Обработка инфор

Есть сайт на котором есть счетчик времени когда откроется регистрация. Один раз в сутки дается возможность регистрации. На регистрацию есть ограниченное кол-во мест. Другие пользователи используют софт чтобы быстро пройти регистрацию, поэтому обычные люди просто ...