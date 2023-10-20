Тех. консультация: Потоковый парсинг / Складирование / Обработка инфор

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки42 просмотра
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Интересует техническая консультация для новостного сайта.

Перед проектом стоит задача:

  1. Ежечастно сбор свежих новостей с 300+ источников

  2. Сладирование новостей до момента их обработки

  3. Автоматически отсекать неподходящие новости по правилам

  4. Обработка/рерайт подходящих новостей с помощю AI

  5. Проверка готового рерайта журналистом

  6. Публикация новости

Необходимо

  1. Набор инструментов которые конектятся и работают друг с другом

  2. Минимизация человеческого вовлечения в сборе и обработке инфы

  3. Стоимость подписки сервисов (обработки / парсинга / хранения / пр.) составляла не более 200$ / мес.

  4. Инструкция по процессу

Индивидуальные разработки софта и пр. - пока не интересуют!

Только на готовых и доступных на рынке решениях.

2 месяца назад
MaxLARK
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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