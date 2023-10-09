Написать софт для Авторегистрации

Есть сайт на котором есть счетчик времени когда откроется регистрация. Один раз в сутки дается возможность регистрации. На регистрацию есть ограниченное кол-во мест.

Другие пользователи используют софт чтобы быстро пройти регистрацию, поэтому обычные люди просто не успевают вписать и выбрать параметры которые нужны. ( примерное время на заполнение 1-3 секунды) данные для заполнения всегда разные, и желательно если за один раз можно будет сделать несколько регистраций.

Данные это фото паспорт, имя, маил. И д т.

Так же есть капча в этой форме регистрации.

Программа должны быстро вписывать данные которые я заранее подготовлю.

Успехом регистрации считается , если письмо придет на почту которую указали.