Нужна помощь по arduino mega и com порту. Ситуация такая: нужно принять число по ком порту, и отправить на другой ком порт. подробнее обьясню в переписке. Есть ардуино мега и 2 ком порта max3232. если надо могу купить что то другое. Кто понимает в этом пишите все обсудим и договоримся по деньгам...