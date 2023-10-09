Арбитражный торговый бот на Python

Переодически появляются монотонные задачи которые можно и нужно автоматизировать, у самого времени на разработку нет да и уровень у меня любительский. Автоматизация по большей части браузерная, на процентов 97)) Соответственно если мы говорим о решениях ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готов код, который выполняет логику и рассчитывает возможную прибыль на Binance для определенного пула торговых пар и записывает результаты в текстовый файл.
Нужно его доработать:
1. Сейчас все входные данные прописаны в самом коде, нужно чтобы они запрашивались у юзера при запуске.
2. Нужна возможность мониторинга нескольких пулов одновременно.
3. Нужно сделать вывод данных в удобную таблицу с возможностями фильтров и сортировки для более удобного анализа.
4. Адаптировать код для других бирж: ByBit, KuCoin, OKX
Соответственно при указании параметров юзер выбирает биржу для тестирования, в настройках указывает свои API для этих бирж
* Определить оптимальных сервер-провайдеров с учетом пинга до каждой биржи
Идеально если вы full-stack разработчик, имеющий опыт работы в крипто-проектах, с которым мы сможем продолжить сотрудничество
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