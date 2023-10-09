Арбитражный торговый бот на Python

Готов код, который выполняет логику и рассчитывает возможную прибыль на Binance для определенного пула торговых пар и записывает результаты в текстовый файл.



Нужно его доработать:



1. Сейчас все входные данные прописаны в самом коде, нужно чтобы они запрашивались у юзера при запуске.



2. Нужна возможность мониторинга нескольких пулов одновременно.



3. Нужно сделать вывод данных в удобную таблицу с возможностями фильтров и сортировки для более удобного анализа.



4. Адаптировать код для других бирж: ByBit, KuCoin, OKX

Соответственно при указании параметров юзер выбирает биржу для тестирования, в настройках указывает свои API для этих бирж



* Определить оптимальных сервер-провайдеров с учетом пинга до каждой биржи



Идеально если вы full-stack разработчик, имеющий опыт работы в крипто-проектах, с которым мы сможем продолжить сотрудничество