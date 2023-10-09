Веб-автоматизация

Переодически появляются монотонные задачи которые можно и нужно автоматизировать, у самого времени на разработку нет да и уровень у меня любительский. Автоматизация по большей части браузерная, на процентов 97)) Соответственно если мы говорим о решениях на autoit это функции ~ imagesearch, pixelcolor и т.д. Т.е. мне нужна именно роботизация, эмуляция физических кликов, движения мышки и тд. Присылайте свои телеги или сообщения в лс и там продолжим. Цена договорная. Спасибо за внимание.