Frontend верстка шаблонов *(WPF/C#)

$600
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок75 просмотров
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Здравствуйте.
Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией:

WPF, google material ui

Фреймворк: EntityFramework, C#

База: PostgreSQL

Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата почасовая или за таск/шаблон. *(оклоло 7)

3 месяца назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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