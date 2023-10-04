Разработать чат с вопросами для установки на множество сайтов

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки74 просмотра
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Чат представляет собой завлекающие Приветсвия (чем могу быть полезен и тп) Дальше при написании сообщения посетителем в чат задаются вопросы с ответами, при чем след вопрос зависит от ответа на предыдущий вопрос (тригерные слова) и вконце спрашиваем контакты у посетителя и отправляем письмо админу текущего сайта

Чат будет устанавливаться с помощью кода, необходимо простое подключение как на живосайте, например. И отключение и обновление логики должно происходить удаленно на другом сервере всех имеющихся сайтов (у каждого могут быть свои вопросы, и свои небольшие ограничения, настройки)

Информацию о всех чатах нужно хранить в общей бд (без контактов клиентов, только вопросы)

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3 месяца назад
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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