Интеграция мессенджера blablacar

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Есть некий ПК, он же выполняет функцию сервера, в котором запущены эмуляторы android ( в разном количестве). Каждый эмулятор это отдельная сессия клиентского приложения, находящаяся всегда активной. Задача состоит в том, чтобы интегрировать чат blablacar.ru в более удобную и простую среду ( по типу бота тг, или CRM) , для ответа пользователям, так как постоянное открытие эмулятора весьма неудобное занятие. Одной из основных проблем состоит в том, что весь трафик нужно прогонять непосредственно через сами эмуляторы, что затрудняет задачу.

Также есть возможность сделать всю задачу через антидетект браузер.

Основой задачей является то, что необходимо сохранить траст аккаунтов и в тоже время автоматизировать ответ пользователем, прибегание к эмулятору это лишь следствие.

3 месяца назад
guest_1696186767613
Россия
3 месяца в сервисе
Был
17 дней назад
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