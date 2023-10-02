Интеграция мессенджера blablacar

Задача Нужно ускорить покупку токенов торгового бота. Есть бот который покупает токены на юнисвапе сети erc20, схема покупки реализована таким методом. Бот видит создание ликвидности и сразу отправляет транзакцию на покупку с тем же ...
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Есть некий ПК, он же выполняет функцию сервера, в котором запущены эмуляторы android ( в разном количестве). Каждый эмулятор это отдельная сессия клиентского приложения, находящаяся всегда активной. Задача состоит в том, чтобы интегрировать чат blablacar.ru в более удобную и простую среду ( по типу бота тг, или CRM) , для ответа пользователям, так как постоянное открытие эмулятора весьма неудобное занятие. Одной из основных проблем состоит в том, что весь трафик нужно прогонять непосредственно через сами эмуляторы, что затрудняет задачу.
Также есть возможность сделать всю задачу через антидетект браузер.
Основой задачей является то, что необходимо сохранить траст аккаунтов и в тоже время автоматизировать ответ пользователем, прибегание к эмулятору это лишь следствие.
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