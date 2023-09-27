Нужно сделать программу для курсов

Нужен python разработчик с математическими навыками и опытом работы с ros2 и обработкой данных с лидара и прочих датчиков. Текущая задача - внесение корректировок в алгоритм позициирования. Проблема - "объект" теряется на открытой местности. ...
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нужно переделать программу в pdf формате с помощью фотошопа
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