Требуется реализовать программу на языке C++/Python на Linux для передачи данных из pcap файлов в USB порт. Сейчас имеется USB камера и собранное SDK без исходников для управления камерой. И после включения камеры в USB порт получить доступ к видеопотоку может только это SDK - программная защита. Никакими другими программами/библиотеками (например gstreamer, ffmpeg, opencv) получить изображение не удается. Но если сначала запустить чтение видео с помощью SDK, а потом удалить процесс без его штатного завершения - доступ к камере можно получить всеми остальными способами. Вывод - SDK каким-то образом взаимодействует с камерой перед стартом чтения изображения. Было проведено несколько тестов чтения USB порта с помощью wireshark - оказалось, что SDK всегда перед началом чтения общается с камерой большим числом пакетов, но при этом все данные в отправленных от SDK пакетах побайтово совпадают от запуска к запуску. Дамп сообщений записан в pcap файле. Полагаю, что можно просто повторить отправку данных из pcap файла в камеру сторонней программой и получить доступ к камере.