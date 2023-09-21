Программа для работы с APK файлами под Windows

Ищем исполнителя для создания программы, которая будет производить декомпиляцию apk файлов, поиска фрагмента кода, его замены (патчер), добавление файлов, удаление не нужных с последующей компиляцией и подписи на ПК под Windows.



Еще вариант программы на PHP собранный через rapidexe, но до ума она так и не доведена.



Из основного функционала программа должна производить:

- Работа через консоль/командная строка, с комментируемым текстом хода работы программы (Не обязательно);

- Помещение файлов в специальную папку;

- Декомпиляция;

- Поиск определенных файлов по их названию и их замены на наши (Вариантов поиска файлов больше одного);

- Поиск определенных фраз и их замены на наш фрагмент (Вариантов поиска фраз больше одного);

- Задачи по поиску, замены текстов и файлов могут быть с разными условиями, поэтому необходимо вывести в отдельный файл все условия. Необходимо для редактирование существующих, добавления новых.

- Возможность в настройках (текстовом файле) прописать критерии поиска;

- Возможность поиска и замены фразы в документе содержащий HEX код.

- Компиляция apk с подписью в отдельную папку.