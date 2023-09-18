Менеджер переноса файлов

Отчет DailyTipOut должен за текущий день рассчитать: входные настраиваемые параметры: Перечень продуктовых категорий ( Food, Alco) Перечень надбавок и типов оплаты которые подлежат распределению перечень ролей пользователей которые ...
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Требуется менеджер переноса больших файлов, подробности ниже по ссылке на ютуб.
Посмотрите, пожалуйста. Под видео есть текст с описанием и ссылкой на похожий менеджер, который можно взять за основу. Если готовы взяться, то назовите Ваши условия - цену и срок выполнения. Заранее благодарен.
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