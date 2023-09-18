Менеджер переноса файлов

Требуется менеджер переноса больших файлов, подробности ниже по ссылке на ютуб.

Посмотрите, пожалуйста. Под видео есть текст с описанием и ссылкой на похожий менеджер, который можно взять за основу. Если готовы взяться, то назовите Ваши условия - цену и срок выполнения. Заранее благодарен.

https://youtu.be/JK1HKgz91yM