Менеджер переноса файлов

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка32 просмотра
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Требуется менеджер переноса больших файлов, подробности ниже по ссылке на ютуб.

Посмотрите, пожалуйста. Под видео есть текст с описанием и ссылкой на похожий менеджер, который можно взять за основу. Если готовы взяться, то назовите Ваши условия - цену и срок выполнения. Заранее благодарен.

https://youtu.be/JK1HKgz91yM

3 месяца назад
rikon
58 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад