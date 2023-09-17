Менеджер переноса файлов

Добрый вечер, Владислав! Ваше резюме меня как-то вдохновило обратиться именно к вам. Собственно, задание для понятия не сложно, вся информация подготовлена в тексте и даже на видео. Посмотрите, пожалуйста. И назовите Ваши условия - цену и срок выполнения. Заранее благодарен.

https://youtu.be/JK1HKgz91yM