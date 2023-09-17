Менеджер переноса файлов

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Добрый вечер, Владислав! Ваше резюме меня как-то вдохновило обратиться именно к вам. Собственно, задание для понятия не сложно, вся информация подготовлена в тексте и даже на видео. Посмотрите, пожалуйста. И назовите Ваши условия - цену и срок выполнения. Заранее благодарен.

https://youtu.be/JK1HKgz91yM

3 месяца назад
rikon
58 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад