Разработать бота для TWS interactive brokers

$150
Прикладное ПОЗакрытнет заявок7 просмотров
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Краткое тз:

Я ввожу название акции, выводится информация по цене, далее бот ставит стоп бай, стоп лосс, тейк профит.

ЯП предлагайте)

Желательно только с опытом работы с TWS

3 месяца назад
ExcellentWork
Егор 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад