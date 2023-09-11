Создать аналог программного обеспечения

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки49 просмотров
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Всем доброго времени суток. Ищем того кто сможет написать программное обеспечение для копировального вендингова аппарата, который сможет распечатать файлы отправленные через телеграмм.

3 месяца назад
guest_1694408184762
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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