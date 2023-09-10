Нужно приложение удаленного доступа.

$300
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки29 просмотров
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Есть приложение Rust Desk апк файл, необходимо переписать данное приложение полностью с нуля.
Приложение для удаленного доступа, после того как функционал будет работать нужно будет заменить текст.

Работа не сложная для опытного человека, готов выслушать все предложения

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3 месяца назад
guest_1694364891356
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад