Переделать парсеры под сайты (cs.money, tradit.gg)

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Есть 2 парсера под два сайта (cs.money, tradit.gg), они делают 4 базы данных в csv формате. Парсеры написаны на пайтоне и запускаються с рабочего стола windows.


Задача:

  1. Переделать базы данных. Сейчас парсеры берут название каждого продукта с сайта и ставит его в одну колонку, а цену в другую. Надо что бы было 4 колонки: название продукта, вид продукта, доп характеристика, и цена.

  2. Надо проверить соответствие парсеров с тех заданием которое было поставлено изначально. Изначально ТЗ прикрепил к этому заданию. Если есть расхождения, то устранить их.

  3. Написать программу, которая возьмет две базы и сравнит их. А именно найдет одинаковые предметы и выведет разницу в ценах на одинаковые предметы.

4 месяца назад
samneva34gmailco
23 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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