Ищу решателя олимпиадных задач.

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Приветствую.

Иногда мой сын проходит отборы на разные курсы.

И по некоторым задачам нужна помощь.

Прямо сейчас тоже нужна помощь.

Ищу человека, у которого есть опыт в олимпиадном программировании.

4 месяца назад
froggy1980
Алексей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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