Сделать базовые настройки CRM- системы Pipedrive

Все информацию подробно дам в тг, сюда файты к сожалению не могу закинуть, сайт почему-то не пропускает...
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? Ищем специалиста с опытом работы в CRM Pipedrive!
Приветствую! У нас есть небольшой проект в сфере наставничества для предпринимателей и нужна помощь в базовой настройке CRM-системы Pipedrive.
?Вводные данные:
- есть простые воронки по продаже инфопродуктов
- работать в crm будет один менеджер
?Что нужно сделать:
- провести базовую настройку по нашим воронкам
- объяснить менеджеру и руководителю, как пользоваться этой СRM-системой
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