Сделать базовые настройки CRM- системы Pipedrive

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка12 просмотров
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? Ищем специалиста с опытом работы в CRM Pipedrive!

Приветствую! У нас есть небольшой проект в сфере наставничества для предпринимателей и нужна помощь в базовой настройке CRM-системы Pipedrive.

?Вводные данные:

- есть простые воронки по продаже инфопродуктов

- работать в crm будет один менеджер

?Что нужно сделать:

- провести базовую настройку по нашим воронкам

- объяснить менеджеру и руководителю, как пользоваться этой СRM-системой

4 месяца назад
guest_1693307439306
Украина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад