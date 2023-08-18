Нужно отключить валидация токена на сайте, или подделать запрос что истёкший токен валидный например через редирект 301 Есть первый сайт(ссылку дам в лс). На нем после ввода личных данным мы получаем токен. Представляет он ...
Прога для ПК Windows. Парсинг, база данных, ключ актив, подкл платежки
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Разработка десктоп программы
В браузере на сайте отображены числа, в виде горизонтальной строки. Программа должна их определять и запоминать. Как только будет определенная комбинация, она выполнит действия: в определенном месте в браузере выполнить mouse1, если комбинация продолжиться, тогда 2 раза mouse1, и т.д с умножением на 2 пока не будет завершена комбинация чисел. После ее завершения, программа снова будет искать комбинацию.
На скрине:
А - поле где нужно брать данные
Б - обозначение когда можно совершить ставку
В - место, где выполнить нажатие Mouse1
Прога с ключом активации по железу
При покупке ключа с промокодом, внесения этой информации в гугл таблицу.
Подключение платежной системы в телеграм бот
Автоматическое генерация ключей и их выдача после покупки
Более детальную информацию могу отправить в телеграм
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