Прога для ПК Windows. Парсинг, база данных, ключ актив, подкл платежки

Разработка десктоп программы



В браузере на сайте отображены числа, в виде горизонтальной строки. Программа должна их определять и запоминать. Как только будет определенная комбинация, она выполнит действия: в определенном месте в браузере выполнить mouse1, если комбинация продолжиться, тогда 2 раза mouse1, и т.д с умножением на 2 пока не будет завершена комбинация чисел. После ее завершения, программа снова будет искать комбинацию.

На скрине:



А - поле где нужно брать данные

Б - обозначение когда можно совершить ставку

В - место, где выполнить нажатие Mouse1





Прога с ключом активации по железу

При покупке ключа с промокодом, внесения этой информации в гугл таблицу.

Подключение платежной системы в телеграм бот

Автоматическое генерация ключей и их выдача после покупки



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