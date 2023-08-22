Система трафика для мобильной игры

Прикладное ПОЗавершен1 заявка14 просмотров
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Нужно написать многопоточную систему трафика с использованием JobSystems для мобильной игры. Необходимо также сделать трафик разнообразным, специально сделать чтобы он иногда врезался и сделать возможность трафика парковаться и уезжать с парковки.

4 месяца назад
guest_1692596578137
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
finimensnipergma
Финимен 
21 годРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
$1
2 дня
RUB
Сделал все как и требовалось и даже немного больше, отличный разработчик.
Отличный заказчик, мне понравилось с ним работать