Разработать скрипт с привязкой к боту

Приветствую! Нужен бот, которому можно будет присылать ссылку на сайт объявления. В основном это сайт недвижимости, а он будет удалять watermark (водный знак сайта) с изображений по ссылке. Это будет конкретный объект недвижимости. Ответом бот присылает эти фотографии объекта с сайта без вотермарки. Важно, чтобы было качественно и не было косяков, не было видно частей вотермарок на готовых изображениях.