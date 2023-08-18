Інтеграція Microsoft CRM i 1C

Шукаємо готовий парсер, чи кастомне рішення під таку задачу: Потрібно кожного дня видавати список популярних товарів та новинок на хотлайн з деяких категорій та підкатегорій товарів, з налаштовуючими фільтрами (аби можна було змінювати підкатегорії, ...