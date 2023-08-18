Інтеграція Microsoft CRM i 1C

$1100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки17 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Опис вакансії:

Ми шукаємо досвідченого розробника для реалізації проекту з інтеграції Microsoft CRM і системи обліку 1С з метою оптимізації бізнес-процесів нашого клієнта.

Основні завдання:

  • Розробка механізмів інтеграції між Microsoft CRM та 1С, щоб забезпечити автоматичний обмін даними між системами.

  • Встановлення синхронізації в режимі реального часу для забезпечення консистентності інформації в обох системах.

  • В прикріплених файлах ТЗ

Очікувані навички та вимоги:

  • Досвід роботи з інтеграцією Microsoft CRM і 1С.

  • Глибокі знання технічних аспектів обох систем.

  • Вміння розробляти та налагоджувати імпортно-експортні механізми для обміну даними.

  • Здатність розробити механізми синхронізації в реальному часі.

  • Досвід в роботі з моніторингом та логуванням для відстеження помилок та проблем.

  • Висока відповідальність та здатність працювати самостійно.

  • Комунікативні навички для спілкування з замовником та іншими членами команди.

Пропозиція:

  • Тривалість проекту: приблизно 1 місяць.

  • Робота на відстані, можливість гнучкого графіку.

  • Бюджет проекту визначений і становить 1100 USD

4 месяца назад
guest_1692607510763
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям