Інтеграція Microsoft CRM i 1C

Нужно написать многопоточную систему трафика с использованием JobSystems для мобильной игры. Необходимо также сделать трафик разнообразным, специально сделать чтобы он иногда врезался и сделать возможность трафика парковаться и уезжать с парковки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опис вакансії:
Ми шукаємо досвідченого розробника для реалізації проекту з інтеграції Microsoft CRM і системи обліку 1С з метою оптимізації бізнес-процесів нашого клієнта.
Основні завдання:
Розробка механізмів інтеграції між Microsoft CRM та 1С, щоб забезпечити автоматичний обмін даними між системами.
Встановлення синхронізації в режимі реального часу для забезпечення консистентності інформації в обох системах.
В прикріплених файлах ТЗ
Очікувані навички та вимоги:
Досвід роботи з інтеграцією Microsoft CRM і 1С.
Глибокі знання технічних аспектів обох систем.
Вміння розробляти та налагоджувати імпортно-експортні механізми для обміну даними.
Здатність розробити механізми синхронізації в реальному часі.
Досвід в роботі з моніторингом та логуванням для відстеження помилок та проблем.
Висока відповідальність та здатність працювати самостійно.
Комунікативні навички для спілкування з замовником та іншими членами команди.
Пропозиція:
Тривалість проекту: приблизно 1 місяць.
Робота на відстані, можливість гнучкого графіку.
Бюджет проекту визначений і становить 1100 USD
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $100
Всех приветствую ? Тема : Ищем человека, кто сможет сделать дип фейк с ИИ Содержание: есть видео с длительностью 15 мин съемки на хорошую камеру . Разные ракурсы и эмоции : ...Завершен4 месяца назад
Добавление кнопок и тд.Завершен4 месяца назад
В проекте несколько сервисов написано на Elixir Есть желание переписать часть этих сервисов самостоятельно В связи с этим необходима консультационная помощь специалиста - посмотреть код этих сервисов, написанных на Elixir и ...Закрыт3 месяца назад
Нужна настройка базовых событий фейсбук в тег менеджере для интернет магазина с передачей данных о товаре События: браузерные - page_view - view_content - add_to_cart - initiate_checkout - purchase - add_to_wishlist + данные к ним Тег менеджер стоит, проверен!Закрыт3 месяца назад
Необходимо помочь с одной проблемой в Google Sheets. Задание сложно описать текстом, я сделал короткий скринкаст, посмотрите, чтобы понять задачу: https://drive.google.com/file/d/1Sbq7l7oY0pHNNC0I8AyEgkdz-Gc3WRfY/view?usp=drive_linkПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $500
Шукаємо готовий парсер, чи кастомне рішення під таку задачу: Потрібно кожного дня видавати список популярних товарів та новинок на хотлайн з деяких категорій та підкатегорій товарів, з налаштовуючими фільтрами (аби можна було змінювати підкатегорії, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужна программа для решения транспортной задачи симплекс-методом Желательно на языке C# вот тут реализация https://vscode.ru/prog-lessons/simpleks-metod-realizatsiya.html. Программа для курсовойЗакрыт4 месяца назад
Необходимо разобрать файл на дизассемблере и понять, возможно ли установить на него защиту в виде лицензии.Закрыт4 месяца назад
Создать парсер с экспортом в xml файл в готовый шаблон. Если нужно есть сервер на виндоус. Нужно парсить курсы валют с сайта investing.com, если сайт совсем не подходит подберем с вами другой. ...Завершен4 месяца назад