Ищу кодера С++

Нужно отключить валидация токена на сайте, или подделать запрос что истёкший токен валидный например через редирект 301 Есть первый сайт(ссылку дам в лс). На нем после ввода личных данным мы получаем токен. Представляет он ...
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